I primi vent'anni del Vespa Club Perugia: due giorni di grande raduno nazionale

Il Vespa club Perugia compie vent’anni di vita e per celebrare degnamente questo importante traguardo organizza un grande raduno nazionale di Vespe che si svolgerà sabato 1 e domenica 2 settembre. Attesi centinaia di appassionati da tutta Italia che inizieranno a giungere nel capoluogo umbro intorno alle 15 di sabato nella sede dell’associazione in via del Coppetta 40. Nella stessa giornata, alle 17, si svolgerà anche un giro turistico da Perugia a Corciano con visita del borgo, dove ad accogliere i vespisti ci saranno rappresentanti dell’amministrazione

Ma il momento clou della due giorni, intitolata significativamente ‘Vent’anni in Vespa’, sarà quello di domenica mattina quando un lungo e colorato ‘sciame’ di Vespe confluirà nella centralissima piazza IV novembre per poi inoltrarsi tra le colline umbre, attraversare il territorio di Corciano e Passignano sul Trasimeno, per poi giungere a San Feliciano di Magione.

“Festeggiamo una tappa fondamentale della nostra storia – commenta il presidente del Vespa club Perugia Andrea Sonaglia –. Venti anni, infatti, sono tanti e possiamo dirli di averli vissuti in maniera egregia, riuscendo a ritagliarci, tra gli amanti della Vespa, un posto importante, sia a livello regionale che nazionale: oggi contiamo centinaia di iscritti e possiamo vantare numerosi premi vinti; abbiamo cercato di stare sempre vicino al territorio, anche con iniziative di beneficenza e aggregative. Con questo evento tracciamo anche la strada verso il futuro, un futuro all’insegna della diffusione della cultura della Vespa, non solo come strumento per divertirsi ma anche quale simbolo dell’Italia e della sua storia nel mondo”.

Domenica 2 settembre, quindi, le iscrizioni si apriranno alle 8 con la colazione la consegna dei gadget in piazza IV novembre a Perugia. Alle 10 è prevista la chiusura delle iscrizioni e alle 10.30 il corteo di Vespe prenderà il via. In alternativo al giro turistico, si potrà fare una visita guidata del centro storico della città e dei suoi principali monumenti. L’arrivo al lago Trasimeno è previsto per le 12. Dopo un aperitivo lungolago tra tutti i partecipanti, alle 13 si terranno le premiazioni e a seguire un pranzo al ristorante pizzeria Zero7Cinque di San Feliciano.

“Il ‘Vent’anni in Vespa’ – ha sottolineato Sonaglia – è stato inserito nel calendario del campionato turistico del Vespa club Italia e proprio per questo, per rispettarne gli standard, è stato organizzato come una due giorni. Ringraziamo Comune di Corciano e il sindaco Cristian Betti, il Comune di Perugia e in particolare il sindaco Andrea Romizi e il suo staff che ci hanno concesso il patrocinio, la possibilità di riunirci nella bellissima piazza IV novembre, e messo a disposizione il palazzo Comunale. Un grazie anche alle forze dell’ordine, alle associazioni e alle aziende che hanno creduto e sostenuto la nostra manifestazione”.

Il costo di partecipazione all’intero weekend è di 35 euro per i conducenti e di 30 euro per i passeggeri. Per il solo raduno di domenica (comprensivo di colazione, giro turistico o visita guidata, gadget e aperitivo) la spesa per i conducenti sarà di 15 euro (25 con il pranzo) e per i passeggeri di 10 euro (25 con il pranzo). Gadget garantiti per i primi 250 iscritti e pranzo della domenica garantito per 200 iscritti. Info: www.vespaclubperugia.it , email info@vespaclubperugia.it.