Indagine anti-droga nel perugino e a Valfabbrica: fermati due pusher, ben 20 i clienti segnalati

Fermato dai Carabinieri un altro giro di spaccio che riforniva di cocaina alle frazioni nord di Perugia, ma anche a Valfabbrica e una parte della zona di Assisi. Un mercato florido con molte dosi piazzate in tutto l'arco della settimana. In manette sono finiti due pusher extracomunitari per spaccio di sostanze stupefacenti; Nel corso dell’attività invesigativa sono state segnalate alla Prefettura, come assuntori di droghe, ben 20 persone. Il più giovane è 20enne che era in possesso di 3 grammi di cocaina.