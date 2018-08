Università in lutto, addio ad uno storico Rettore: ha governato per 20 anni l'Unipg

L'Università è in lutto per la scomparsa del professore emerito Giancarlo Dozza. Il Magnifico Rettore, Franco Moriconi, ha espresso a nome suo personale e per conto di tutte le Componenti dell'Ateneo le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa dello stimatissimo Professore Emerito Giancarlo Dozza, illustre accademico, più volte Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria e indimenticato Magnifico Rettore, dal 1976 al 1994, dell’Ateneo perugino, al cui prestigio e fama contribuì con passione, ispirazione e impegno durante l’intero arco del suo mandato. Le esequie si terranno domani, 28 agosto 2018, alle ore 15,30, nella Chiesa dell’Università.