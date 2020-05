Fase 2, Burger King punta sull'App per ripartire: prenotazione tavoli, pagamenti e menù

Il lento ritorno alla normalità, ancora molto lontano, passa anche per un diverso modo di andare a cena fuori quando sarà possibile. Anche i punti Burger King dell'Umbria stanno progettando il dopo: da qui l'idea di un App dove si potrà prenotare, per la prima volta nella storia, un tavolo, ordinare e pagare direttamente senza creare assembramenti. "Stiamo per avviare entro l'estate, attualmente già in test, delle nuove funzionalità della nostra app - dichiara Andrea Valota, amministratore delegato Burger King Restaurants Italia - che permetterà di prenotare, ordinare e persino pagare i nostri menù per mangiarli all’interno dei nostri ristoranti prenotando addirittura un tavolo, quando sarà possibile l’apertura al pubblico. Saremo i primi nel nostro settore a percorrere una rivoluzione impensabile sino ad oggi nella grande ristorazione organizzata, ma questa soluzione ci sembra la più adatta per mantenere la voglia di condivisione che si vive nei nostri locali, e allo stesso tempo per permettere un’esperienza contactless".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Piano sicurezza prevede anche: termoscanner, dispenser di sanificante, barriere di plexiglass e procedure di distanziamento, oltre a guanti, mascherine e maschere protettive per i dipendenti. Burger King - dopo il lockdown, ha già riaperto oltre 40 ristoranti dei 220 presenti in tutta Italia per effettuare il delivery a casa e sono state aperte 114 corsie dei Drive Through per ordinare e ritirare il cibo direttamente dall'auto. Con la riapertura delle fabbriche e degli uffici, infatti, saranno molte le persone che usciranno per recarsi sul luogo di lavoro. Verosimilmente sarà il mezzo privato – auto, moto, bici - la modalità di trasporto preferita per garantire l’assenza di contatti ravvicinati tra le persone.