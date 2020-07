Lavori sul Raccordo: chiude per 3 giorni il tratto Piscille-Ponte San Giovanni

Un cantiere chiude e l'altro apre. E' la conseguenza logica dell'imponente sforzo economico dell'Anas per rendere più sicura e con un asfalto nuovo e drenante il raccordo Perugia-Bettolle. Domani, 10 luglio, sarà riaperto il tratto della carreggiata in direzione Ponte San Giovanni tra gli svincoli di Prepo e Piscille, dove attualmente si transita a doppio senso in carreggiata opposta. Allo stesso tempo, per consentire il completamento dell’intero tratto fino all’innesto sulla E45 in località Ponte San Giovanni, sarà necessaria una breve chiusura del tratto compreso tra Piscille e Ponte San Giovanni, con deviazione del traffico sulla viabilità secondaria.

Nel dettaglio, i veicoli in direzione Ponte San Giovanni/E45 saranno deviati con uscita obbligatoria allo svincolo di Piscille, per proseguire sulla ex SS75bis e sulla strada dei Loggi ed immettersi sulla E45 utilizzando lo svincolo di Balanzano. "Al fine di contenere i disagi al traffico - hanno spiegato dall'Anas - la chiusura sarà disposta a partire dalla notte di venerdì prossimo, 10 luglio, fino a lunedì 13 luglio, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori".