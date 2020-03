Dopo tagli e polemiche, ma quanti alberi ci sono a Perugia? I dati. Il Comune: 600 saranno piantati

Il taglio di alberi cittadini considerati pericolosi o ammalati da tempo provocano polemiche e lamentele a Perugia. L'ultima è addirittura è finita in consiglio regionale: con il capogruppo del Pd, Tommaso Bori, che ha messo a dimora alberi in un parco cittadino sia come atto simbolico contro la deforestazione dell'Amazonia che per criticare il piano dei tagli della Giunta comunale. Ma nel capolugo quanti alberi sono stati censiti? Siamo veramente una città che può ambire, come patrimonio, a diventare Capitale Verde d'Europa e d'Italia?

I dati - una risposta alla polemica sollevata dall'opposizione di centrosinistra - sono stati forniti dagli uffici comunali nel corso della prima riunione del Tavolo Verde - verso un nuovo regolamento condiviso - fortemente voluto dall'assessore Otello Numerini. Escludendo i boschi, le aree verdi sono circa 305, mentre 40.700 sono gli alberi censiti in parchi ed aree verdi, 7.800 le piante sistemate nei 103 viali principali. La media attuale si attesta in 29 alberi ogni 100 cittadini. Un risultato che porterebbe Perugia tra i comuni migliori in Italia. 7

E dato che il patrimonio arboreo, la cui età risulta particolarmente datata (70-80 anni) con ovvie conseguenze in termini di stabilità e sicurezza, l’Amministrazione comunale ha annunciato l’intenzione di procedere a nuove piantumazioni: oltre 300 alberi saranno immessi in città grazie ad accordi con i privati, cui si aggiungono ulteriori 300 alberi previsti nel progetto, condiviso con l’Università, denominato Life Clivut. Da quest'anno sarà piantato, in oltre, un albero per ogni nuovo nato in città.