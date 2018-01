Strade sicure a Perugia, strisce pedonali tridimensionali per arginare l'eccesso di velocità? No, non si può...

Tanto dibattito per nulla. Sui social la proposta perugina di inserire sulle strade più a rischio le strisce pedonali tridimensionali aveva fatto molto discutere e come sempre aveva diviso in favorevoli e contrari. Ora è arrivata la decisione della macchina comunale chiamata ad esprimersi sulla eventuale sperimentazione da adottare in particolare sulla strada Cenerente - Colle Umberto: "bella idea peccato però non è contemplata dalle norme sulla sicurezza stradale".

Il dirigente comunale competente ha riferito, in commissione, di aver assunto sul tema informazioni da una delle ditte italiane leader nel settore della segnaletica stradale. E’ emerso che risulta ancora oggi mancante l’omologa ministeriale. In particolare alcuni comuni che intendono procedere ad una sperimentazione delle strisce in 3d hanno già formulato specifico quesito al Ministero, ma senza ottenere ancora risposta. Pare tuttavia che l’indirizzo del Dicastero sarà negativo.