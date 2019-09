FOTO NOTIZIA Strada e solaio di uno scantinato danneggiati durante la bitumatura di una strada

Strada e solaio di un scantinato danneggiato. Tutto questo, per cause ancora da appurare, dopo un intervento di bitumazione di una strada perugina. I Vigili del fuoco hanno dovuto anche recuperare il pesante macchinario, una finitrice, che era sprofondata e rimasta bloccata. C'è voluto l'intervento dell'Autogru e di una intera squadra. Il fatto è avvenuto alle 15 di oggi in via Zurli a Perugia.