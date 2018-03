A Perugia gli Stati Generali delle sagre di casa nostra: gli eventi premiati, il buon cibo e tutte le novità 2018

Con i primi caldi, dopo i freddi inverni, si torna a parlare della nuova stagione di sagre e feste popolari. E a Perugia si è tenuta una sorta di Stati Generali delle sagre al Circolo La Piramide di Madonna Alta dove erano presenti gli esponenti dell’Amministrazione comunale ed i rappresentanti della Proloco dei principali eventi. Presenti all’incontro per il Comune di Perugia l’assessore al commercio, mobilità ed artigianato, Cristiana Casaioli ed il dirigente Roberto Ciccarelli. Hanno partecipato anche il Funzionario dei Vigili del Fuoco Francesco Santucci e il Presidente dell’UNPLI - Comitato Locale Pro Loco del comprensorio perugino, Antonio Pucci.

“Ringrazio l'amministrazione comunale – ha commentato Pucci - in particolare l'assessore Casaioli e i tecnici presenti all'incontro, per aver risposto all'esigenza manifestata dal nostro comitato di indicazioni e chiarimenti sulla normativa in materia di organizzazione di sagre e feste popolari. L'Amministrazione ha dimostrato di non essere un ente astratto, ma ha saputo dare risposte concrete sugli argomenti. Si è dimostrato ancora una volta che con il dialogo e la collaborazione si possono raggiungere risultati positivi". All’incontro hanno partecipato circa 100 persone in rappresentanza di oltre 60 associazioni provenienti dal Comune di Perugia ed aree limitrofe.

La riunione è stata l’occasione per fare il punto della situazione in relazione alle nuove direttive impartite dal Ministero dell’Interno in materia di sicurezza. Agli organizzatori, infatti, sono richiesti nuovi e diversi adempimenti per garantire una sempre maggiore sicurezza dei fruitori. Per rendere più agevole l' iter amministrativo è stata distribuita una brochure informativa sugli adempimenti e nel sito istituzionale del Comune è stata istituita una sezione "la qualità è sagra" dove sono disponibili tutti i modelli necessari per richiedere le autorizzazioni.