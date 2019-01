Perugia, mai più auto sulle scalette di Sant'Ercolano, ricompare il lucchetto e presto i paletti sul sagrato

Le auto che percorrevano le scalette di Sant'Ercolano hanno suscitato ira e indignazione. Il giorno stesso, poche ore dopo, è riapparso il lucchetto che fissa il paletto al terreno e non permette che venga rimosso (salvo intervento della polizia municipale). Il problema delle auto in transito continuo in via Campo Battaglia, però, non accenna minimamente ad essere risolto. Così come la sosta selvaggia, di alcuni residenti, sul sagrato della chiesa di Sant'Ercolano.

I turisti continuano a perdersi in una stradina stretta e sconosciuta nella quale, una volta, sarebbe stato difficile arrivare. Due, tre, fino a quattro o cinque macchine al giorno, tutto con il navigatore acceso arrivano in via Campo Battaglia e si fermano. Guidatori sperduti e incapaci ad effettuare una manovra che permetta loro di uscire per via Guerriera. L'errore dei navigatori è anche nell'indicare la strada, perché non porta in centro. Il guidatore di una Bmw “a passo lungo” giunto fino ai paletti chiede: «Devo arrivare al Brufani, il navigatore mi dice di andare dritto» proprio contro i pali e poi per la scale di Sant'Ercolano. Oppure come nel caso di un turista tedesco che è arrivato fino alle scalette di Sant'Ercolano con un furgone Volkswagen e che voleva raggiungere l'Arena Santa Giuliana!

In via Campo Battaglia, area dove vige l’orario della ztl e il divieto di sosta per i non autorizzati, ma che quotidianamente vive l’occupazione abusiva di auto che entrano nella zona allo scattare dell’apertura dello ztl oppure entrando nella zona contromano per via Guerriera. La piazza è stata rifatta completamente qualche anno fa, sono state soppresse le strisce blu e non sono state fatte quelle gialle, riservate ai residenti, per non rovinare la pavimentazione. Così facendo, però, si è trasformata la zona in un’area di sosta gratis. Chiudendo la piazzetta ai soli residenti (magari con lo ztl esteso a tutto il giorno) o realizzando apposita segnaletica orizzontale e verticale si recupererebbero una ventina di posti auto. Ogni giorno sostano vetture parcheggiate in modo da impedire ai residenti di entrare ed uscire da garage e anche dai portoni di casa. Nei giorni scorsi un'ambulanza ha avuto problemi per raggiungere l'abitazione di un residente che aveva bisogno di soccorso. Spesso accade che le auto entrino nella zona contromano per via Guerriera per saltare la telecamera.

Problemi simili in viale Indipendenza, dove è stato installato il pilomat, ma dove alcuni professionisti hanno avuto il permesso in quanto possessori di garage, anche se l'auto non la mettono nel box e occupano un posto auto in viale Indipendenza, oppure di residenti che fanno entrare parenti o artigiani per lavori in casa (proprio oggi un'auto senza permesso è rimasta in sosta tutto il tempo del pranzo di Capodanno); oppure i professionisti che hanno preso la residenza nello studio, ma vivono al di fuori del centro storico (testimonianza sono le auto che arrivano ed escono in orario di ufficio o scolastico). Un'auto nera, ad esempio, è rimasta parcheggiato tutto il giorno davanti a Sant'Ercolano, con esposto sul parabrezza un foglio di carta con scritto Tutti i giorni, inoltre, ci sono auto parcheggiate al limitare del pilomat di viale Indipendenza che impediscono la visuale sula strada per uscire dall'area, con rischio di incidenti.

Si attende, infine, il parere della Soprintendenza per l'installazione di panchine o ringhiere, così come deciso dal Comune da mesi, che impediscano l'accesso alle auto sul sagrato della chiesa di Sant'Ercolano. Ripristinando lo stato dei luoghi così com'era fino a pochi anni fa (prima dei lavori di ripavimentazione) e impedendo la bruttura delle auto “impennate” accanto alla chiesa.