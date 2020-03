Coronavirus, il sindaco Romizi ai cittadini: "Situazione a Perugia è sotto controllo"

Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha mandato un messaggio a tutti i cittadini del capoluogo sull'emergenza coronavirus. Nel capoluogo i contagiati sono due. "Seguiamo con attenzione - ha scritto - tutti gli aggiornamenti che riguardano il Coronavirus nel nostro territorio, ma a oggi la situazione a Perugia è sotto controllo".

Il primo cittadino ha invitato tutti a fare la propria parte per cercare di contenere i contagi: "È molto importante, in questo momento, che tutti noi facciamo la nostra parte seguendo quelle che sono le linee guida diramate dal Ministero della Salute per prevenire la diffusione del COVID-19. Oggi il nostro comportamento può davvero fare la differenza con azioni consapevoli e responsabili".