Sicurezza, il questore Finocchiaro: "Lo Stato c'è, guardia alta sul crimine organizzato, non si sottovaluti il fenomeno"

Lo Stato c'è ed è in grado di rispondere in maniera adeguata ai bisogni del territori. Anche quando si tratta di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata, fenomeno che non va sottovalutato e sul quale l'attenzione è massima. Lo ha sostenuto il questore di Perugia, Mario Finocchiaro, tiranto le somme dell'attività svolta nel 2019 dagli uffici di cui è alla guida da circa 9 mesi.

Un bilancio dell'attività che racconta di piani straordinari di controllo del territorio finalizzati all’attuazione di strategie di contrasto ai fenomeni criminosi, attraverso un approccio operativo caratterizzato dalla massima “prossimità” nei riguardi della popolazione, dalla costante attività di prevenzione e repressione dei reati predatori, con particolare riferimento a furti e rapine e reati contro il patrimonio, in generale. Un'attività svolta in sinergia con le altre forze dell'ordine, evidenziando l'importanza del lavoro di "squadra":

Per quel che riguarda i risultati conseguiti da tutti gli uffici della Questura e delle specialità, la Divisione Polizia Anticrimine, attraverso il potenziamento di tutte le attività connesse alle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ha istruito ed emesso 95 avvisi orali, 99 fogli di via obbligatori, 11 daspo urbani, 30 daspo connessi ad episodi violenti in occasione di eventi sportivi, 22 proposte di sorveglianza speciale al Tribunale competente e 3 Misure di Prevenzione Patrimoniali. Sono stati emessi 25 ammonimenti per violenza domestica e 20 per stalking. Infine, sono stati trattati 41 esposti e 865 posizioni per concessioni di misure alternative, permessi premio, attivazione del braccialetto elettronico ed effettuati 220 controlli di persone sottoposte a misure restrittive dei domiciliari.

Riguardo alla violenza di genere e domestica, "molto proficua" si è dimostrata la campagna informativa e di sensibilizzazione realizzata tra TGR RAI e la Questura di Perugia, con il progetto #MAISOLE, grazie al quale è stato realizzato un documentario suddiviso in 8 puntate trasmesse nel corso dei tg regionali, con la finalità di far giungere alle vittime di questi reati un messaggio chiaro: uscire dalla spirale della violenza si può.

"Encomiabile il lavoro svolto dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione", con il rilascio di 8546 passaporti, 1704 rilasci e rinnovi porto di fucile uso caccia, 6072 pratiche di detenzione armi; sono stati inoltre controllati 30 esercizi pubblici ed emesse tre sospensioni di licenza per locali abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose.

Altrettanto "meritorio" il lavoro svolto dall’Ufficio Immigrazione; nel territorio provinciale si registra la presenza di 20068 stranieri, regolarmente soggiornanti; 270 sono state le pratiche di espulsione istruite, di cui 89 con accompagnamento coatto alla frontiera.

Importante è stata anche la gestione dell’ordine pubblico da parte dell’Ufficio di Gabinetto, "con il fondamentale apporto della Digos, che, nonostante la visita in città e provincia di personalità di spessore nazionale, in particolare durante le varie consultazioni elettorali, non ha mai vissuto momenti di criticità; si rammentano, su tutte, le visite del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio. Anche lo svolgimento di numerose manifestazioni sportive ha comportato la predisposizione, a volte, di rilevanti servizi di ordine e sicurezza pubblica che hanno garantito il sereno svolgimento delle stesse".

La Polizia Stradale ha messo in campo 4070 pattuglie e 58 pattuglie di polizia giudiziaria. Sono state contestate 17851 infrazioni al codice della strada e ritirate 378 patenti e 449 carte di circolazione, mentre i punti complessivamente decurtati sono stati 27.254. Particolare importanza è stata data ai servizi di contrasto della guida sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti. I conducenti controllati con etilometro, alcool test e drug test sono stati 6851, di cui 187 sanzionati. In particolare, 165 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 22 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Inoltre, con particolare riguardo ai fine settimana, sono stati predisposti 147 servizi per il contrasto alle stragi del sabato sera, con personale della Questura e la presenza del medico della Polizia di Stato.

Nell’ambito dell’attività operativa, tra le tante poste in essere dalla Polizia Stradale, si rammenta l’arresto di un trafficante di droga con 10 chili di hashish e l’arresto di due cittadini polacchi che avevano introdotto nel territorio italiano 760 orologi di pregio con marchi contraffatti.

Efficace è stata l’azione preventiva e di contrasto svolta dagli uffici della Polizia Ferroviaria di Perugia e Foligno.

Nel contrasto alla criminalità informatica la Polizia Postale si è occupata di 201 casi di hacking, 33 casi di reati di pedopornografia, monitorando 584 portali.

Inoltre, per quanto riguarda l’Ufficio con attribuzioni di frontiera presso l’Aeroporto San Francesco di Assisi, nel 2019 si sono registrate 2 denunce in stato di libertà, 5 arresti, 14 respingimenti, oltre 56.000 persone identificate e oltre 225.000 passeggeri in transito.