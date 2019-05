Ubriaco semina il panico per un caffè: via da Perugia per tre anni

Voleva a tutti i costi un caffè. Era entrato in un bar di Fontivegge, completamente ubriaco, pretenendo di essere servito anche se il locale era chiuso. Un'insistenza che era diventata minaccia e che solo grazie all'intervento del dipendente e di un titolare dell'attività commerciale non aveva avuto ulteriori conseguenze.

Rintracciato dalla polizia, l'uomo, un ucraino di 40 anni, era stato sanzionato per ubriachezza molesta. Successivamente, il questore ha disposto il foglio di via obbligatorio, in base alla sua pericolosità. Non potrà tornare nel comune di Perugia per tre anni.