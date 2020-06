Scuola di volo all'aeroporto dell'Umbria, cresce il fronte del no. "Penalizzerà l'offerta dei voli di linea"

Quella scuola di volo ben venga altrove (per esempio l'aerodromo di Foligno è sottoutilizzato) ma non al "San Francesco" di S. Egidio, poiché ne impedirebbe il necessario potenziamento di traffico passeggeri/turisti. Pertanto non s’ha da fare. Questa è la posizione di vari esperti che si pronunciano circa l’istituzione di una scuola internazionale di volo nell'area demaniale dell'aeroporto di S. Egidio. Cominciò a nutrire dubbi e ad avanzare riserve Blu (Bella libera Umbria) la cui rappresentante al Comune di Perugia, Francesca Vittoria Renda, nella relativa votazione si astenne. E il coordinamento del gruppo scrisse quanto segue: “Ancora non abbiamo avuto certezze su come il progetto impatterà sui voli commerciali presenti, dato che non si è considerato necessario interpellare un perito. Tutto quello che sappiamo con certezza sul progetto è che i due proponenti hanno due società inattive con un capitale di poche decine di migliaia di euro e che chiedono di mettere a loro disposizione 180.000 metri cubi da costruire per un valore dell'investimento di 70 milioni di euro".

Ma, solidità economiche a parte, è proprio sull’impatto sui voli commerciali che si appuntano le critiche odierne. Il presidente di Italia Nostra Perugia, Luigi Fressoia, parla chiaramente di “follia a Perugia”. E declina le considerazioni che dànno corpo all'argomento principale: il danno al traffico passeggeri. Riflessioni che ostano platealmente alla creazione della scuola di volo. Ha scritto: “Vogliono fare dell’Aeroporto di S. Egidio una Scuola di Volo. Raccontano che non interferirà col movimento passeggeri/turisti. Ma non è possibile che non interferisca. Bastano rapidi conti sui dati forniti dagli stessi promotori della Scuola di Volo”. Poi si passa alla matematica che, com’è noto, non è un’opinione.

Scrive Fressoia: “Parlano di 3.600 movimenti all'anno dedicati alla Scuola (i "movimenti" sono decolli e atterraggi). Equivalgono a 10/12 miseri movimenti/giorno. Siccome ogni allievo normalmente fa quattro movimenti al giorno (due decolli e due atterraggi per circa 48/50 minuti), ecco che ogni giorno si possono addestrare non più di tre, massimo quattro, allievi.

Ma come potrebbe stare in piedi economicamente un’intrapresa del genere? “Non a caso, in altro momento affermano che gli allievi saranno "migliaia" più realisticamente nel documento "Tabella carico antropico" dichiarano a regime 210 allievi (più 65 aggiuntivi… ma lasciamo perdere)”.

Quei conti sballati. “Ma i conti non tornano, se è vero che 210 allievi moltiplicati per 48 minuti, fanno un impegno totale di 168 ore al giorno”.

Come dire che, nelle attuali condizioni geo-astronomiche, parliamo di una pura astrazione. Dice, non senza ironia, Fressoia: “Anche se mettessero d'accordo il cervello con le tabelline, rimane il fatto che i nostri timori sono più che fondati: tra le due incongruenze (solo tre allievi/giorno da un lato, 168 ore/giorno dall'altro), temiamo più verosimile l'accaparramento dell'aeroporto in favore della Scuola. Di conseguenza, Perugia e l'Umbria sarebbero destinati a perdere il flusso passeggeri via aria!”.

Quindi, si fa o non si fa? Conclusione del Presidente di Italia Nostra: “La scuola di volo la facciano a Foligno, che ha strutture parimenti adatte o adattabili. A noi serve come il pane un aeroporto efficiente. Turismo, beni culturali, economia, educazione, sono valori indispensabili. Appena un anno fa, abbiamo tenuto un importante convegno "Turismo a Perugia" insieme alla Fondazione Ranieri, ove tutti hanno riconosciuto la necessità di sottrarre l'aeroporto a ‘mala gestio’ per invece potenziarlo a dovere. L’aeroscalo è servito da ben otto strade nazionali provenienti da tutto il centro Italia e può porsi a sistema con gli aeroporti romani, moltiplicando i propri flussi”.

Ma questo potenziamento dell'aeroporto perugino e umbro è possibile? “Certamente sì. Come Italia Nostra, insieme al Comitato Ultimo Treno, lo abbiamo dimostrato e promosso già da quindici anni. Ma ci vuole che politici e funzionari conoscano almeno l'abc del tema trasporti. Invece, hanno già approvato apposita variante al piano regolatore per favorire la scuola di volo!”. C’è solo da ridere… per non piangere.