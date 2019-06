Luca sparisce nel nulla, poi il lieto fine: "E' stato ritrovato, grazie a tutti"

L'appello su Facebook per ritrovare Luca Betti. A scriverlo è l'ex consigliere comunale di Perugia Mauro Cozzari: "Vi chiedo aiuto, il ragazzo in foto si chiama Luca Betti. È scomparso da casa ieri e non si hanno più tracce di lui. Ieri pomeriggio è stato visto dalle parti di Menchetti a Pian di Massiano, è a piedi. Se doveste vederlo vi prego di segnalarmelo con ogni mezzo. Vi prego di condividere il più possibile".

E ancora: "Quando si è allontanato da casa (zona Ferro di Cavallo, Perugia) aveva come abbigliamento: pantaloni marroni con le tasche sulle gambe, maglietta chiara, scarpe da ginnastica nere".

Nel pomeriggio del 21 giugno è arrivato il lieto fine: "Luca è stato ritrovato, grazie di cuore a tutti".