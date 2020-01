Perugia, Ada Maria scompare nel nulla: mattinata di paura per la famiglia

Aggiornamento ore 12.31 - L'allarme è fortunatamente rientrato. La donna è stata ritrovata intorno alle 12.31 in un giardino di via Eugubina.

Gli amici del Borgo d’Oro alla ricerca di una signora residente in via Sperandio. Non si ritrova da stamattina. Amici e familiari in preda a comprensibile angoscia. Organizzati in gruppi, perlustrano le zone adiacenti. La signora è malata e non lucida. Probabilmente non ricorda nemmeno il proprio nome, che è Ada Maria Gasparutti.

L’anziana ripete spesso di voler andare “a casa”, espressione con cui intende la città di Roma di cui è originaria. Vive con la famiglia da tempo a Perugia, ma ha completamente perso le coordinate cronotopiche, ossia non ricorda il tempo e il luogo in cui si trova. Per cui è completamente disorientata. È probabile che abbia chiesto un passaggio a qualche automobilista in transito. La signora indossa un cappotto marrone imbottito ed è senza borsa. Chi dovesse riconoscerla è pregato di contattare i familiari al 335320387.