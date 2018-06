La Municipale conferma lo sciopero nel giorno de Palio: "Perugia 1416 si svolgerà lo stesso"

E' confermato lo sciopero della Polizia Municipale di Perugia per l'intera giornata di domenica. Un blocco che sta facendo molto discutere per via del fatto che nello stesso giorno si svolge il Palio di Perugia e migliaia di persone si riverseranno in centro per il corteo storico e la corsa al drappo. Insomma disagi in vista proprio nella domenica meno indicata ma purtroppo Comune e sindacati non hanno trovato un accordo sulle retribuzione, premi e orario lavorativo.

E i figuranti e i sindacati, come se non bastasse, si troveranno domenica a stretto contatto in Piazza Italia, il luogo dove si raduna il corteo storico per poi incaminarsi per tutto Corso Vannucci. Una situazione veramente non bella da vedere. L'ente palio e l'amministrazione comunale hanno confermato che il Palio si svolgerà regolarmente, in campo scatta il piano b per la gestione del centro storico.