Inseguito e fermato dai carabinieri, in tasca 12 grammi di eroina pronti per essere spacciati

Ha provato a scappare ai carabinieri, ha cercato di divincolarsi quando è stato bloccato. In tasca dodici involucri da circa un grammo l'uno, con dentro eroina pronta per essere ceduta. In suo possesso anche 1.750 euro in banconote. Lo hanno arrestato in via della Giande, Montelaguardia, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, i militari della stazione Fortebraccio.

Giudicato con rito direttissimo, per l'uomo, 45 anni tunisino con precedenti di polizia, si sono aperte le porte del carcere di Capanne.