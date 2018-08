San Martino in Colle, esplosione in una palazzina, donna gravemente ustionata. Fulmine o fuga di gas?

Una forte esplosione, poi le fiamme. Tutto questo nel giro di pochi secondi che hanno squarciato la quiete di una calda giornata di agosto nella frazione di San Martino in Colle in via della Ninfa. Subito si è pensato ad un fulmine ma è ancora tutto da verificare - che si è diretto verso il secondo piano di una palazzina. Immediati scattano i primi soccorsi per salvare i residenti dell'immobile: a terra è ferita una giovane donna di 36 anni. Ma è viva seppur gravissima. Ha ustioni di secondo grado sul corpo, ha fratture importanti. Il personale medico del 118 gli presta le prime cure e comunica al Pronto soccorso il codice rosso. Una volta arrivata all'Ospedale di Perugia la 36enne viene presa in cura da una task-force di specialisti: viene intubata immeditamente.

Si valutano le ferite provocate dal fuoco. Secondo l'ufficio stampa del nosocomio al 95 per cento, appena ci sarà un elisoccorso libero, verrà trasferita direttamente al Centro grandi ustionati di Cesena. A San Martino in Campo hanno operato ben tre squadre dei Vigili del Fuoco e sono presenti i Carabinieri. Le cause dell'incidente non sono ancora chiarissime. C'è la teoria del fulmine che avrebbe colpito il tubo di una caldaia che sarebbe esplosa. La fiammata potente ha colpito in pieno la donna - le cui iniziali sono B.G. - facendole fare un volo mostruoso. C'è chi dice che è stata scaraventata fuori dall'appartamento finendo nel giardino sottostante.

Ma in queste ore sta prendendo piede l'ipotesi anche di una fuga di gas, indipendente dal fulmine. I tecnici dei Vigili del Fuoco stanno effettuando tutti i rilievi per arrivare con certezza alla causa della disgrazia.

Gallery