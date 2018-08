San Martino in Campo, vigliaccamente attacca una donna alle spalle: rubata la catenina d'oro

I Carabinieri di Perugia, come confermato dal Comando Provinciale, stanno indagando su uno scippo avvenuto intorno alle 12 di oggi a San Martino in Campo. Vittima una donna italiana che è stata scaraventata al suolo da uno scippatore violento che aveva puntato la sua collanina d'oro. La donna è rimasta ferita ma senza gravi conseguenze. E' stata in grado, secondo quanto verificato da Perugiatoday.it. di assestare un morso alla mano del criminale quando si è trovata le mani dell'astraneo al collo. Purtroppo però l'aggressore è riuscito a fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce. Il fatto è avvenuto a poche decine di metri dalla chiesa del paese. La piaga degli scippi purtroppo non s'arresta e come spesso accade si prendono di mira le donne. In questo caso ad aver agito, come riferito dalla vittima, sarebbe stato un singolo soggetto che ha attaccato alle spalle la poveretta.