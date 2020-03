Le ruba il cellulare sull'autobus e poi chiede 20 euro di riscatto: 15enne denunciato

Venti euro per riavere il cellulare. Una denuncia per furto aggravata ed estorsione al quindicenne che ha ideato e messo in atto il "piano". Congeniato in pochi minuti, sull'autobus di linea. Prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Perugia, diretti dal maggiore Pierluigi Satriano, il furto del cellulare di una giovane donna. Poi, quando la derubata ha composto il suo numero nella speranza di sentirlo squillare o di sentire una voce amica dall'altro, l'indicazione di un incontro nei pressi di Porta Pesa per la consegna dello smartphone. Uno scambio che, sempre secondo quanto riferito dai carabinieri, non sarebbe stato gratuito.

Il 15enne chiedeva 20 euro, la proprietaria del telefono glieli ha dati e in quel momento sono intervenuti i carabinieri. Che hanno recuperato e restituito alla derubata soldi e telefono. Il 15enne, con precedenti a suo carico, è stato denunciato a piede libero.