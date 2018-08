Rissa in discoteca: prima viene messo ko e poi arrestato perchè ricercato, era boss dei pusher della Verbanella

I poliziotti della Volante sono intervenuti, all’alba, in una discoteca della periferia cittadina, dopo la segnalazione di una persona ferita riversa a terra. Sul posto gli agenti ed il 118 hanno prestato soccorso un giovane di colore che aveva subito diverse lesioni e per questo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Il ferito era latitante dopo il bliz della Squadra Mobile alla Verbanella dove è stato sgominato un clan della droga nigeriani molti dei quali richiedenti asilio per motivI umanitari. il pusher dopo essere stato medicato e stato portato al cercere di Capanne. E’ il 23esimo spacciatore arrestato dalla Polizia per aver venduto stupefacenti nel parco della Verbanella.