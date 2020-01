IN BREVE Le fontane storiche di Perugia resteranno a secco: chiusi i rubinetti per i prossimi mesi

Nelle prossime 48 ore, come ogni anno, gli uffici comunali provvederanno allo spegnimento delle fontane storiche comunali per il periodo invernale. La chiusura si rende necessaria per evitare che l’acqua, gelandosi, possa danneggiare la struttura delle fontane stesse. Le condotte saranno riattivate presumibilmente a primavera, con il rialzarsi delle temperature.