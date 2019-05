Coltello in faccia alla commessa, rapina una panetteria di Perugia: è caccia al responsabile

Rapina in una panetteria di via dei Filosofi. Si è finto clienti e poi ha minacciato la commessa con un coltello per farsi consegnare i soldi dell'incasso. La donna, secondo quanto ricostruito, alla vista dell'arma è scappata dal negozio per mettersi in salvo.

Il malvivente ha così preso il contante nel registratore di cassa, circa 500 euro, e si è allontanato. L'episodio si è verificato sabato, poco prima della chiusura serale. Indaga la polizia. Elementi importanti potrebbero arrivare dalle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Al momento le attività di indagine proseguono.