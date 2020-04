Coronavirus, raccolta fondi per sostenere l'Ospedale: "Donati 8mila euro, aiutateci ad aiutare..."

"Care donatrici e donatori abbiamo raggiunto la cifra di 8 mila euro": l'annuncio porta la firma dell'ufficio comunicazione del Comune di Perugia che sta promuovendo una raccolta fondi per l'ospedale del capoluogo alle prese con l'emergenza coronavirus. "Grazie a tutti voi, grazie all'impegno che avete messo nel condividere la raccolta, grazie alla sensibilità dimostrata verso chi in questo momento è impegnato nel salvarci la vita. Raggiungiamo il nostro primo traguardo.. arriviamo al piu presto ai 10 mila euro e tutti insieme consegneremo la prima tranche di denaro all'Ospedale Santa Maria della Misericordia". L'obiettivo è quello di raccogliere ben 50mila euro. Nel frattempo sono stati 141. Ecco come contribuire: clicca qui per la raccolta online.

