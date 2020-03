Giro di vite del Questore contro clandestini o soggetti socialmente pericolosi: sette espulsi

Sette espulsioni eseguite dal Questore di Perugia dopo il dossier redatto dagli uffici immigrazione della Polizia. Due stranieri - un cittadino albanese e un tunisino - hanno scelto di essere rimpatriati nel proprio paese d'origine. Un cittadino marocchino invece, scarcerato per fine pena, è stato accompagnato in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio da dove nei prossimi giorni lascerà l'Italia e non potrà rientrarci per i prossimi 5 anni. Rintracciati e fermati altri quattro stranieri da tempo irregolari e con precedenti penali: si tratta di due marocchini, un indiano ed uno nigeriano. L’Ufficio Immigrazione, su Ordine del Questore, ha proceduto con l’espulsione immediata.