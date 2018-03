Perugia e le sue immortali bellezze tornano in Tv: una puntata da non perdere su Rai2

La nostra splendida città in Tv. Le telecamere di Sereno Variabile, il programma in onda sabato su Rai2, è pronta a mostrare all'Italia i luoghi più suggestivi e caratterizzanti di Perugia. Il conduttore Giovanni Muciacca condurrà gli spettatori a Perugia, ripercorrendo la lunga storia millenaria della città, dagli insediamenti estruschi ai fasti della città medievale fino ai giorni nostri. Farà tappa all'Accademia d'arte Pietro Vannucci, una delle più antiche e importanti d'Italia, senza dimenticare il Museo degli strumenti antichi che custodisce preziosi esempi del '600 e la Biblioteca Augusta. E poi ancora gastronomia, artigianato storico e tante altre sorprese. La puntata in onda sabato, sarà replicata anche domenica 4 marzo alle 7.