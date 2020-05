Fase 2 | Riunione in prefettura, bilancio sui controlli in azienda: un centinaio le ispezioni

Bilancio sui controlli nelle aziende dopo la ripresa con le nuove norme anti-contagio e il coordinamento delle forze dell'ordine per vigilare sul contrasto dei fenomeni criminali e delle infiltrazioni mafiose in cerca di imprese in crisi da spolpare. Sono stati questi i due argomenti che il Prefetto di Perugia, Sgaraglia, ha trattato nel corso delle riunioni nel Tavolo tecnico di monitoraggio e Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica.

Nel corso della prima riunione sono stati illustrati gli esiti, sostanzialmente positivi, dell’avvio dell’attività di supporto e controllo nelle aziende, condotta dalle squadre miste formate da personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda USL, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro. Un centinaio le aziende ispezionate a Perugia e provincia. Ad oggi, non sono state rilevate gravi irregolarità tali da rendere necessaria la sospensione di attività. “Un primo bilancio tendenzialmente positivo - ha sottolineato il Prefetto - che testimonia un grande senso di responsabilità e di collaborazione del sistema imprenditoriale perugino e che fa ben sperare pro futuro, anche in vista delle ulteriori riaperture programmate per le prossime settimane”.

CRIMINALITA' - Sul fronte della sicurezza si teme che con il graduale rispristino della normalità furti e spaccio ritornino ad essere all'ordine del giorno. Ma si temono anche altri due aspetti criminali tipici della grandi crisi economiche: usura e infiltrazioni mafiose. Da qui la decisione di rafforzare i servizi di controllo e di vigilanza sul territorio.