Maltempo in provincia di Perugia, prime nevicate lungo l'Appennino: il meteo e le temperature

La prima neve dell'inverno 2019 è arrivata e sta arrivando. Anche se come confermano tutti i bollettini meteo di ieri e di questa mattina non ci saranno problemi e sarà soprattutto una spolverata e da domani nevicate solo in montagna. I fiocchi stanno scendendo con maggiore intensità in Valnerina dove diversi comuni sono già imbiancati, in particolare a Cascia (foto tratta dalla pagina Fb di Umbria Meteo). Mentre nell'eugubino e in Altotevere dalle 8.30 si sono registrati modestissime nevicate. Umbria Meteo ha ribadito che "come previsto saranno comunque precipitazioni scarse e non in grado di accumulare al suolo in maniera significativa, quindi al massimo solo qualcosa di coreografico".

La notatta è risultata piuttosto fredda su tutta l'Umbria con temperature sotto gli 0° gradi un po' su tutto il territorio umbro: il termometro è sceso tra i meno -3°C/-5°C lungo l'Appennino. Le nevicate riguarderanno esclusivamente i territori a ridosso l'appennino umbro-marchigiano e la valnerina ternana. Nel resto della regione piogge e temperature in aumento dal tardo pomeriggio.