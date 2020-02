Umbria, una spolverata di neve ai piedi dell'Appennino: occhio al gelo sulle strade (le foto)

Dopo temperature anomale, frutto dei drammatici cambiamenti climatici, è arrivato un pochino di inverno sottoforma di una spolverata di neve anche a quote intorno ai 400 metri lungo l'appennino umbro-marchigiano. La nevicata, non intensa, con temperature appena intorno all'0, è avvenuta nella notte: tetti e giardini imbiancati da Scheggia passando per Gualdo-Nocera fino alla montagna di Foligno e Valnerina. Pochi centimetri - tra i 3 ai 5 - invece sopra i mille metri.

La nevicata - come riferito dalle forze dell'ordine - non ha creato problemi sulle strade che erano e sono tutte libere. Unica insidia: il ghiaccio. Un pericolo soprattutto sulla Perugia-Ancona, il valico di Fossato di Vico e viabilità della Valnerina. Ma l'allarme ghiaccio dovrebbe rientrare nella tarda mattina di oggi con l'innalzamento delle temperature. Il forte vento che si è abbattuto nel perugino ha creato disagi ma non danni rilevanti.