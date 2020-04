Coronavirus e controlli, Prefettura: in 24 ore in provincia di Perugia altre 65 multe a cittadini

La Prefettura di Perugia - che coordina i controlli per far rispettare le norme anti-contagio - ha ufficializzato il nuovo bilancio relativo al 1 aprile: nel capoluogo e provincia sono stati 1.627 i controlli che hanno portato alla contestazione di 65 violazioni nei confronti dei trasgressori ai quali è stata applicata una sanzione amministrative che va da 400 a euro 3.000. Una persona denunciata per falsa attestazione ai sensi degli art. 495 496 c.p. e 2 per altri reati. Nella stessa giornata sono stati anche controllati 697 esercizi commerciali. Particolare attenzione è prestata dalle Forze di Polizia ai supermercati e agli esercizi commerciali, per assicurare l’ordinato svolgimento delle relative attività.

