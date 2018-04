Festa della Polizia, dalla Questura tutti i dati sui crimini a Perugia e provincia: i furti restano la piaga peggiore

In occasione dei 166 anni della Polizia di Stato, la Questura di Perugia ha fornito tutti i dati su Perugia e Provincia. Tutti gli indicatori parlano di un calo dei reati commessi e denunciati fatta eccezione per i furti che resta una delle piaghe più difficili da estirpare. Ecco la relazione della Polizia di Stato. L’analisi dei dati indica che, nel periodo di riferimento, vi è stato un lieve calo complessivo dei delitti commessi, -2,5% nella Provincia e del -2,6% nel Comune. Tra i reati contro il patrimonio, risultano in flessione le rapine -6,5%, costanti sono i furti, in diminuzione i reati inerenti gli stupefacenti -8,6%, in aumento le truffe e frodi informatiche +24%.

DATI GLI ARRESTI - L’attività di repressione ha fatto registrare un lieve aumento (+2,1%) delle persone tratte in arresto, complessivamente 539, mentre sono state 1.899 quelle denunciate all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà. La costante attività di contrasto al fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti ha determinato il sequestro di rilevanti quantitativi di droga, l’arresto di 116 persone, tra corrieri e piccoli spacciatori, e la denuncia di 108 persone all’Autorità Giudiziaria.

FOGLI DI VIA DA PERUGIA - L’attività inerente le misure di prevenzione di tipo personale ha comportato l’emissione di 58 avvisi orali, 177 Fogli di Via Obbligatori con allontanamento dai comuni di questa provincia e rimpatrio nei luoghi di residenza, 64 sono le persone sottoposte alla Sorveglianze di Pubblica Sicurezza attive nella Provincia. Tra quest’ultime, si segnala quella a carico di una cittadina nigeriana che gestiva un’attività commerciale in zona Fontivegge la cui sede era diventata il centro di ritrovo di numerosi spacciatori locali e dei consequenziali assuntori abituali. Tale attività ha determinato l’esilio forzato della titolare per 5 anni e la revoca della licenza. In relazione alle manifestazioni sportive, sono stati emessi 44 D.A.SPO.

VIOLENZA IN FAMIGLIA - Significativo l’apporto dell’Ufficio Minori e Famiglia che ha ottenuto eccellenti risultati nel sostegno alle fasce deboli, con particolare riguardo alle donne vittime di violenza domestica e di genere nonché ai minori in situazioni a rischio. Nel periodo in esame sono stati adottati complessivamente 35 ammonimenti del Questore rispetto ai 29 del periodo precedente. Di questi, da evidenziare il deciso aumento di quelli per violenza domestica, ben 15 rispetto ai 3 pregressi. Sono state portate a termine 85 deleghe dell’A.G., 227 accertamenti per il Tribunale per i Minorenni. Sono state altresì eseguite su disposizione dell’A.G. 13 misure cautelari in materia di atti persecutori. Ulteriori 14 istanze hanno trovato positiva risoluzione attraverso l’Istituto dell’Esposto ex art. 1 T.U.L.P.S.

ESPULSIONI - Prosegue con determinazione la lotta al fenomeno dell’immigrazione clandestina; nel periodo in esame, l’attività di settore ha determinato l’espulsione dal territorio dello Stato Italiano di 374 cittadini stranieri risultati irregolari e/o sprovvisti di qualsiasi titolo con un incremento pari al +4.4%. In numero di 73 sono stati i clandestini coattamente accompagnati alla Frontiera, 65 ai C.I.E. La maggior parte (86%) sono stati rintracciati sul territorio sia in ambito di operazioni di Polizia Giudiziaria che a seguito degli innumerevoli servizi ordinari e straordinari di prevenzione attuati per contrastare il fenomeno. Allo stato sul territorio si registrano 59.860 presenze regolari di cittadini extracomunitari.

ARRESTI PER DROGA - Il numero delle persone tratte in arresto per droga nel periodo in esame è in calo rispetto al periodo precedente. Ciò nonostante, l’incisiva azione di contrasto attuata nel corso del 2017 ha sensibilmente ridimensionato il fenomeno e ha sicuramente contribuito ad ottenere importantissimi risultati, in particolare il drastico calo delle morti per overdose, allo stato ridotte ad un decesso ogni tre mesi rispetto ai periodi più critici dal 2007 al 2011. Nel periodo in esame sono state arrestate 122 persone tra corrieri e spacciatori e sono stati sequestrati ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. In numero di 115 sono state invece le persone segnalate alla Prefettura, ex art. 75 D.P.R. 309/90, per uso di sostanze stupefacenti.

OVERDOSE - Rispetto al periodo più critico, rappresentato dagli anni ancora precedenti 2006/2007 (ben 33 decessi), è dal 2011, anno in cui sono stati censiti 21 morti, che il fenomeno ha iniziato a registrare una continua inversione di tendenza calante fino ai nostri giorni. Ad oggi, le mortalità per overdose rispetto all’ultimo triennio sono in deciso calo -34% ovvero ogni tre mesi. Nei primi due mesi dell’anno 2018 si registra una vittima. Per completezza, al 28 febbraio 2018, si evidenziano in totale 21 casi di overdose di cui oltre 2/3 risolti grazie al rapido intervento delle Forze dell’Ordine unitamente a personale sanitario del 118 (Fonte medicina Legale).

CONTROLLI SU STRADA - La Polizia Stradale ha svolto attività di controllo del territorio nell’ambito dei servizi di specifica competenza contribuendo al conseguimento dei risultati generali. In particolare, sono state denunciate 251 persone, eseguiti 5 arresti, effettuati numerosi fermi amministrativi e sequestri di veicoli rinvenuti quali oggetto di furto. Nel corso dei servizi effettuati sono state impiegate 4.872 pattuglie per la vigilanza stradale che hanno prodotto 27.733 contestazioni di violazioni al Codice della Strada. Sono stati rilevati in totale 624 incidenti stradali di cui 286 con feriti. Sono state inoltre controllate 162 attività di commercio tra rivendite autoveicoli usati, autofficine, autodemolitori e agenzie pratiche auto.

POLIZIA FERROVIARIA - La Polizia Ferroviaria, dislocata negli snodi di Perugia e Foligno, ha svolto, nell’ambito dei servizi di specifica competenza, attività di controllo delle stazioni e a bordo dei treni contribuendo al conseguimento dei risultati generali. Tale incisiva azione di prevenzione e contrasto ha permesso di garantire il costante e regolare transito dei passeggeri negli scali ferroviari e sui convogli sia in ambito locale che regionale. In particolare, nel periodo di riferimento, sono state identificate 6.135 persone, eseguiti 4 arresti in flagranza di reato e denunciate all’Autorità Giudiziaria 42 persone.

AEROPORTO - La Polizia di Frontiera istituita presso l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria San Francesco d’Assisi a Perugia ha provveduto, nei servizi di specifica competenza, al controllo di sicurezza di oltre 172.000 persone transitate dallo scalo aereo, di oltre 163.000 bagagli a mano e circa 105.000 bagagli da stiva ritenuti pacchi sospetti ed evidenziati da macchinari radiogeni. Nel corso dell’attività svolta sono stati sequestrati 34 oggetti ritenuti non idonei all’imbarco e potenzialmente atti ad offendere. Durante le attività di controllo di frontiera è stato inibito l’espatrio a 25 soggetti per inidoneità dei documenti. Nel complesso sono state arrestate 4 persone e 1 indagata in stato di libertà.