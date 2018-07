Maltempo, mezza Umbria nella tempesta di fulmini e vento: molti i danni, auto schiacciate da alberi

Una tempesta di fulmini, vento e acqua. E quella che si sta abbattento, da alcune ore, in alcune zone dell'Umbria. La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Madonna Alta sta ricevendo senza sosta moltissime chiamate per richieste di intervento a causa del maltempo: la stragrande maggioranza delle criticità riguarda alberi e rami che si sono abbattuti in strada e sulle auto in sosta. Si parla di decine di mezzi danneggiati nell'area.

Al centro della tempesta

La situazione peggiore si registra a Todi, Marsciano, Foligno,Spoleto, Montefalco e Bevagna. Non risultano allagamenti. Mentre si registrano dei blak-out a macchia di leoparto - illuminazione pubblica ma anche abitazioni - nell'area dove si è battuta la tempesta. Impressionanti - secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile dell'Umbria - la tempesta di fulmini che illuminano a giorno la notte e creano notevoli danni.

Maltempo ma senza danni... per ora

Per il momento, ma la situazione è destinata a peggiorare nel corso della notte, nell'area del Perugino e del Trasimeno e dell'Altotevere non si registrano grossi problemi anche se la pioggia e vento non mancano. Situazione da bollino giallo nella zona della montagna: Nocera, Gualdo e Gubbio, poche le chiamate ma forti raffiche stanno spazzando questi comuni.

Umbria: i danni maggiori in provincia di Terni

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a causa di allagamenti e alberi caduti in tutta la provincia. Particolarmente colpito l'Orvietano, dove si sono verificati anche alcuni temporanei black-out.Porano, Paura per una ragazza rimasta bloccata in auto a causa della caduta di una grossa pianta. (per approfondimento clicca su www.ternitoday.it)