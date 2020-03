Coronavirus, controlli leggi anti-contagio a tappeto: in strada anche i militari dell'Esercito

L'Esercito Italia sarà impiegato in UMbria nei controlli anti-contagio e per la sicurezza di ospedali e servizi essenziali. Un riforzo importante che ha avuto il via libera dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica diretto dal Prefetto Sgaraglia che si è tenuto ieri sera. I militari questa mattina hanno partecipato al Tavolo Tecnico alla presenza del Questore, Antonio Sbordone, dove si è pianificato sia il potenziamento dei controlli che la divisione in aree di Perugia e provincia.

La nuova task-force sarà dunque formata dalla Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Polizia Provinciale e Polizia Municipale.Massima attenzione e sorveglianza su obiettivi sensibili come strutture ospedaliere, uffici postali ma anche stazioni ferroviarie di autobus nonché aree verdi, che possono costituire luoghi di assembramento. Il Questore si è detto fiducioso della sinergia tra le Forze dell'ordine e quelle militari alle quali è andato il suo ringraziamento. Non è stato al momento specificato se ai controlli parteciperanno solo le pattuglie dell'Esercito già in Umbria per il progetto strade sicure o se arriveranno altri uomini dalle caserme operative umbre e nazionali.