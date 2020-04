Controlli anti-contagio in provincia di Perugia, sempre meno furbetti: tanti fermati, pochissime multe

Continuano i controlli della task-force anti-contagio coordinata dal Prefetto Sgaraglia. Nella sola giornata di ieri su tutto il territorio provinciale sono stati ispezionati 2.411 individui. I controlli hanno portato alla contestazione di 80 violazioni nei confronti dei trasgressori, che come noto, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge 19/2020, sono adesso punite con la sanzione amministrative pecuniaria che va da 400 a euro 3.000.

Nessuna persona denunciata per falsa attestazione (l'autocertificazione per gli spostamenti) mentre nella rete sono finite 3 persone denunciate per altri reati. Nella stessa giornata sono stati anche controllati 881 esercizi commerciali. Nessun titolare di attività o esercizi è stato sanzionato e soprattutto nessuna chiusura provvisoria di attività o esercizi per aver trasgredito le norme.