Col bel tempo torna l'incubo furti in casa: tre auto sospette segnalate, colpi dal Pianello a Marsciano

L'apparente tregua dei furti in abitazione in provincia di Perugia, con l'arrivo del bel tempo e con molte famiglie in vacanza o in libera uscita la sera, è purtroppo terminata come dimostrano le denunce, le auto sospette segnalate prima alle forze dell'ordine e poi sui social per mettere in guardia i cittadini. Nel giro di 24 ore sono tre le auto, in un caso accertata che è stata rubata, che sono oggetto di verifiche perche potenzialmente utilizzate da bande di ladri che si stanno muovendo lungo la provincia, sfruttando spesso la superstrada e il raccordo Perugia-Bettolle.

Ai Carabinieri di Assisi, come ribadito sui social, è stata segnalata una CITROEN SAXO scura targa BD845** con quattro donne all'interno. Una delle quali è solita scendere e fare dei sopralluoghi presso villette e condomini. La zona dove è stato vista aggirarsi con sospetto sono: Valfabbrica, Pianello, Assisi, Bastia e Collestrada.

A Marsciano - due furti in appartamento denunciati nel fine settimana - invece a destare più di qualche sospetto è invece una Audi 3 Nera che i Carabinieri, grazie ad alcuni testimoni che hanno fotografato la targa, hanno scoperto essere stata rubata già da un po' di tempo.

A Castiglione del Lago invece nel mirino c'è una Fiat Punto color verde con a bordo tre uomini con occhiali da sole e cappellino.

Si chiede massimo collaborazione con le forze dell'ordine: in caso di avvistamente è necessario rivolgersi a loro per permettere di effettuare dei controlli e monitorare le auto sospette.