Comune Perugia, prorogata l'ordinanza sulla Ztl in centro e sul blocco pagamenti strisce blu

È stata emanata l’ordinanza 582 che proroga le modifiche agli orari della ZTL in centro storico e della sosta nelle aree a parcometro fino al prossimo 17 maggio, a seguito della proroga, fino alla stessa data, della sospensione del trasporto pubblico Minimetrò e della modifica degli orari degli impianti di risalita. L’ordinanza 582 sposta, dunque, dal 3 al 17 maggio il termine di quanto stabilito dalla precedente ordinanza 541 del 14 aprile, ovvero il divieto di transito e sosta, limitatamente agli accessi di via Baglioni, via Battisti e via della Sposa, dalle 00,00 alle 7,00, tutti i giorni, feriali e festivi, la sospensione della disciplina della sosta e del pagamento della stessa negli spazi a parcometro della ZTL del centro, con accesso nelle medesime vie, nonché in tutti gli spazi a parcometro dell’intero territorio comunale.

