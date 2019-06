Prevenzione e controllo del territorio, 11 avvisi orali e un foglio di via

La prevenzione passa anche per i provvedimenti del questore finalizzati a scongiurare che si creino le condizioni per il ripetersi di reati. Undici avvisi orali sono stati notificati in questi giorni dagli uffici di Pian di Massiano ad altrettanti soggetti coinvolti in reati di vario genere. Emessi anche un avviso aggravato e un foglio di via. Quest'ultimo provvedimento è stato erogato nei confronti di un marocchino 39enne, residente a Reggio Calabria, sorpreso dai carabinieri mentre rubava all'interno di auto in sosta. L'uomo era gravato già da precedenti specifici.

L'avviso orale aggravato è stato notificato a un 70enne, attualmente sottoposto all’affidamento in prova, con precedenti per truffa, appropriazione indebita e per reati a sfondo sessuale, già condannato nel 2015 a sei anni e otto mesi dal Tribunale di Perugia. A l'uomo è vietato anche utilizzare telefono e computer, qualsiasi tipo di chat e ovviamente armi.

Gli avvisi orali riguardano un italiano e un ucraino arrestati per violenza, minaccia e resistenza, per l'italiano precedenti per furto, danneggiamento, rapina, traffico di sostanze stupefacenti. E ancora, un albanese ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio, un connazionale di 36 anni sorpreso a cedere cocaina, altri quattro albanesi, un italiano e un nigeriano con diversi carichi alle spalle, in particolare per spaccio di droga.