CORONAVIRUS, l'analisi dello storico edicolante Fonte: "Situazione sempre più difficile: aiuti per tutti, non solo alle zone rosse"

Riceviamo e pubblichiamo l'analisi di Andrea Fonte sulla crisi da emergenza coronavirus che sta colpendo anche Perugia e tutta l'Umbria nonostante non ci siano focolai e sono soltanto due le persone contagiate. Le disdette per Pasqua fioccano e molti turisti scelgono altri Paesi temendo il contagio in Italia.

di Andrea Fonte *Commerciante Piazza della Repubblica

L'emergenza economica da coronavirus non riguarda sono le zone rosse e le regioni interessate. Riguarda tutto il territorio nazionale, Umbria compresa. Sento però parlare solo di decreti a favore dei territori colpiti direttamente. In Umbria, a Perugia per quanto mi riguarda, si sta vivendo una situazione che diventa ogni giorno più drammatica: gite scolastiche sospese con conseguente riduzione dell'afflusso di turismo organizzato, turismo privato quasi del tutto scomparso, grandi eventi a breve scadenza annullati e incertezza su quelli prossimi venturi.

Ci sono "imprese", grandi o piccole che siano, ancorchè lontane dalle zone dei focolai del virus, che risentono e risentiranno in egual modo della crisi innescata dall'emergenza. Imprese a gestione familiare già costrette a convivere con le difficoltà di una stagnazione economica senza fine, piccole aziende che traggono dal movimento turistico la linfa vitale per la propria sopravvivenza. Gli aiuti vanno distribuiti a tutti, qualsiasi sia la forma che si riterrà opportuna, nessuno deve essere dimenticato. P.S. Sarebbe opportuno che ogni persona interessata si muovesse presso la propria associazione di categoria!