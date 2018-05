Prende il sole in terrazza, resta intrappolato nella ringhiera

E' rimastro incastrato nella ringhiera della terrazza. Così, dopo l'allarme dei passanti, sono scattati i soccorsi. E' successo a Perugia, in zona Pallotta. Un uomo di circa 60 anni è rimasto incastrato con le gambe nella ringhiera della terrazza mentre prendeva il sole. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco che hanno tagliato le sbarre per liberarlo. L'uomo è stato medicato per delle ferite alle gambe.