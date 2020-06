Perugia, incendio alla Biondi recuperi: vigili del fuoco in azione, nube nera in cielo

Incendio nella periferia di Perugia nel tardo pomeriggio di domenica 28 giugno nella zona di Balanzano-Ponte San Giovanni. Secondo le testimonianze di alcuni cittadini, poi confermate a PerugiaToday dai vigili del fuoco di Perugia, si tratta di un nuovo incendio alla Biondi recuperi. I vigili del fuoco di Perugia sono entrati in azione per domare l'incendio. Anche i carabinieri hanno subito raggiunto il sito industriale per mettere in sicurezza l'area, bloccare le strade e iniziare a raccogliere i primi elementi per capire la natura del rogo. Preoccupa la folta nube nera che si sta estendendo su tutta l'area della valle perugina. A Balanzano ci sono importanti coltivazioni di ortaggi portate avanti da aziende agricole. Allertate Arpa, Comune di Perugia e sanità territoriale. I venti stanno spingendo la nube nera verso l'area Bastia-Assisi; molti cittadini che sui social si stanno allarmando per l'eventuale rischio dossina, alimentata dalla potenziale combustioni di rifiuti stoccati nel centro di Balanzano.

Un anno fa un altro incendio aveva colpito la stessa azienda, il 10 marzo del 2019. Anche in quel caso era una domenica.

Il Comune di Perugia scrive così su Facebook: "Si informa la cittadinanza che in merito all’incendio presso l’azienda Biondi di Ponte San Giovanni, sul luogo sono già presenti tutte le forze dell’ordine, la Protezione Civile Comunale, il Sindaco Andrea Romizi, l’Assessore alla sicurezza Luca Merli e l’Arpa per i primi rilievi. I vigili del fuoco riferiscono che: l’incendio è sotto controllo e il tempestivo arrivo delle squadre ha permesso di contenere l’incendio senza ulteriori conseguenze".

Notizia in aggiornamento