Incensurati e in regola ma nell'auto e nell'appartamento saltano fuori 44 grammi di coca

Incensurati, in regola con il permesso di soggiorno, regolarmente residenti a Perugia ma con l'auto e l'appartamento pieno di cocaina, divisa in dosi, e pronta per essere venduta sul mercato della droga del capoluogo. In carcere a Capanne, in attesa della convalida degli arresti, sono finiti due giovani albanesi di 25 e 30 anni. Entrambi sono stati fermati in un classico controllo su strada da parte dei carabinieri che in questi giorni hanno aumentato i controlli sul territorio. I militari, nonostante i due non avessero precedenti, hanno voluto ispezionare a fondo la vettura facendo centro. Trovati 12 grammi di cocaina già diviso in 26 involucri. Molti di più ne sono stati sequestrati nell'abitazione di Ponte Rio: altri 44 grammi suddivisi in 97 bustine già pesate e confezionate.