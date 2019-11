Poliziotto ferito a un braccio da una coltellata durante il servizio, medicato in ospedale

Un agente della Questura di Perugia è rimasto ferito da una coltellata mentre stava effettuando un intervento. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il poliziotto è stato raggiunto da un fendente a un braccio. Il suo aggressore è stato arrestato con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il ferimento è avvenuto quando gli agenti sono intervenuti in aiuto di una pattuglia della polizia municipale di Perugia che stava eseguendo un accertamento sanitario obbligatorio su un perugino. Gli agenti della Municipale hanno richiesto l'aiuto della polizia quando l'uomo ha iniziato a dare in escandenscenze.

All'intervento dei poliziotti, l'arrestato ha reagito con un fendente che, come detto, ha raggiunto uno degli agenti a un braccio. Il ferito si trova in pronto soccorso per essere medicato.