Pugni, insulti e sigarette spente sul collo della vittima: arrestati due bulli minorenni

Bulli arrestati dagli agenti della Squadra mobile di Perugia. E' successo in una scuola della città. I due minorenni, secondo la ricostruzione della polizia, avevano preso di mira un compagno di classe. La giovanissima vittima era sottoposta a sistematiche violenze psicologiche e fisiche: offese, ingiurie, percosse, pugni alla schiena, sigarette spente sul collo. La vita scolastica della vittima era diventata un incubo. Per il terrore di incontrarli, ricostruisce la Questura, evitava persino di andare in bagno.

Ma i compagni di classe del ragazzo non sono rimasti a guardare. Lo hanno aiutato: tutti insieme hanno sottoscritto un esposto e lo hanno inviato alla Direzione Scolastica, raccontando le violenze subite dal compagno.

La direzione della scuola ha subito trasmesso il documento alla Questura di Perugia. Così sono partite le indagini della Squadra Mobile di Perugia, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Umbria. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia ha disposto la misura cautelare restrittiva del collocamento in una comunità per i due bulli.

E non è finita qui. Uno dei due era stato già arrestato dalla Squadra Mobile di Perugia, pochi giorni prima, in esecuzione di un'altra ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni dell’Umbria su richiesta della Procura Minorile, poiché ritenuto gravemente indiziato di avere assoggettato altri ragazzi, a plurimi episodi di rapine e tentate estorsioni.