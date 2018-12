Incendio a Pieve del Campo: abitazione in fiamme, task-force dei Vigili del Fuoco in azione

Ci sono volute diverse ore prima di riuscire ad argire definitivamene l'incendio che, ieri sera intorno alle 19, si era sviluppato in un'abitazione. L'allarme era scattato dopo che era andata a fuoco la canna fumaria e nel giro di poche le fiamme avevano interessato anche il tetto e sotto di esso era presente una mansardina abitabile. I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Pieve di Campo con due squadre e tre automezzi. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita o intossicata dai fumi prodotti dalla combustione. I controlli sono ancora in corso per quantificare i danni e valutare almeno la parziale agibilità dell'immobile.