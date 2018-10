Perugia, perquisito lo studio legale di un noto avvocato

Perquisito lo studio legale di un noto avvocato a Perugia. Nuovi sviluppi sull'inchiesta della procura di Firenze che vede coinvolto il magistrato Antonella Duchini e due ex carabinieri del Ros, Orazio Gisabella e Costanzo Leone, per una presunta fuga di notizie. La perquisizione nello studio dell'avvocato Pietro Gigliotti è stato autorizzato dal gip di Firenze, Antonella Zatini , ma riguarda una vicenda distinta dal filone principale dove risultano iscritti i due ex sottufficiali e il procuratore aggiunto Duchini per rivelazione di segreti d'ufficio.

Dall'indagine madre dunque, sarebbero partiti nuovi sviluppi e si sarebbe allargata a un avvocato e a un imprenditore, con tanto di perquisizione nello studio del legale alla ricerca di alcuni documenti. Secondo quanto si apprende, un imprenditore si sarebbe rivolto all'avvocato Gigliotti su consiglio di Gisabella. Il procedimento si risolse poi con una richiesta d'archiviazione chiesta dal magistrato Duchini per l'imprenditore e l'apertura di altro fascicolo contro uno dei finanziari che lo aveva indagato. L'avvocato Gigliotti è rappresentato dai legali Francesco Falcinelli e Giovanni Flora.

La difesa spiega che "l'avvocato ha svolto legittimamente l'attività difensiva nell'interesse del proprio assistito". "Il legale - sottolinea la difesa - ha fornito ampia e fattiva collaborazione alle richieste di acquisizione di elementi documentali e si è detto da subito disponibile a fornire ogni contributo dichiarativo utile per una più compiuta ed esatta ricostruzione dei fatti rispetto ai quali si dichiara del tutto estraneo".