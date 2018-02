I tifosi del Grifo non di solo calcio vivono: raccolta fondi per i libri di testo a studenti non vedenti

La partita contro il Palermo non sarà una come tutte le altre. Per una volta l'aspetto sportivo non conta, ma conta il grande cuore dei tifosi del Perugia che hanno deciso, ultras e club, d i raccogliere dei fondi per finanziare il diritto allo studio e di aggiornamento degli ipo-vedendi e non vedenti. I denari - la partita è prevista per il 17 febbraio - nello specifico per andare a coprire i costosissimi costi di stampa di libri di studio in braile sostenuti dall'associazione Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovdenti che ogni anno garantisce un numero di volumi per far studenti di ogni ordine e grado. La raccolta delle offerte sarà possibile prima dell'incontro con il Palermo: ai tornelli di ingrasso allo stadio saranno immesse delle scatole dove mettere le donazioni di tutti i tifosi. La raccolta sarà effettuata anche in Tribuna e in Gradinata.