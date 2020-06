Centro e Fontivegge, altre due ordinanze: resta l'obbligo di mascherina, stop vetro e lattine

Due nuove ordinanze firmate dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi, per il centro storico e Fontivegge sia in chiave anti-contagio che sicurezza. La prima riguarda la conferma, fermo restando il divieto di assembramento, dell’obbligo dell’utilizzo di mascherine/sistemi di protezione delle vie respiratorie "in tutti i casi di stazionamento dei fruitori delle aree del Centro Storico e Fontivegge, nelle vie ed aree di cui agli allegati elenchi, dalle ore 17 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni di venerdì, sabato, domenica, dal 12 giugno all'11 luglio". L'ordinanza non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni, nonché ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero ai soggetti che interagiscono con i predetti.

La seconda ordinanza riguarda invece i titolari di esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici nonché agli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona del Centro Storico e di Fontivegge, "il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici, a decorrere dalle ore 20 e fino alle ore 06 del giorno successivo, nel periodo dal 12 giugno al 31 ottobre". In più l'ordinanza prevede per i cittadini il divieto di detenere e portarsi da casa contenitori di bevande in vetro e lattine, negli stessi orari e per lo stesso periodo. Per i trasgressori multe da 450 euro.