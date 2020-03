Coronavirus, Romizi blinda Perugia: minimetrò fermo, orario ridotto per scale mobili, stop slot e gratta&vinci

Il giro di vite del sindaco Romizi per far rispettare le normative anti-contagio non riguarda solo la chiusura dei parchi che è prevista per domani. E' stato firmato un vero e proprio pacchetto di ordinzanze per far restare il più possibile i cittadini a casa evitando così la diffusione del contagio che in questi giorni potrebbe, secondo le previsioni, raggiungere il picco. Romizi ha bloccato le macchine per il lotto e le scommesse, fatto disattivare di slot machine, giochi e televisori all'interno dei tabaccai al fine di impedire la permanenza di avventori all’interno dei locali e non si potranno vendere gratta&vinci. Dal 17 marzo le navette del minimetrò non circoleranno: sospeso dunque il servizio Minimetrò fino al 25 marzo. Chiusura anticipata di ascensori e scale mobili alle ore 21.

Coronavirus, il bollettino medico di Perugia sui contagi. Romizi: "Chiuderò tutti i parchi cittadini"

"Tale provvedimento è stato emesso anche in seguito all’ordinanza regionale di sabato 14 marzo inerente la riduzione del servizio di trasporto pubblico su ferro e su gomma e per le difficoltà di garantire le adeguate distanze di sicurezza tra le persone vista la tipologia di sistema di trasporto senza conduttore. La rete autobus in funzione, comunque, rimane del tutto adeguata alla ridottissima domanda di mobilità di questi giorni". Con un'altra ordinanza è stata deliberata l’apertura della ZTL dalle 7 alle 13.00 fino al 25 marzo. Ma l'accesso in centro storico è autorizzato solo per servizi essenziali ed indifferibili "quali enti pubblici, banche, poste, servizi assicurativi, farmacie e para farmacie, esercizi commerciali al dettaglio e le altre categorie presenti nell’allegato 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020.

"Si specifica che gli unici varchi aperti al transito saranno solo i varchi di via Baglioni, via Battisti e via della Sposa, mentre la notte la ZTL resta attiva con l’orario 00.00-7.00. I lavoratori e chi per le le necessità consentite dalla legge transiterà e sosterà in centro storico dovrà essere muniti della autocertificazione comprovante le esigenze di spostamento come da DPCM". Il provvedimento della Giunta comunale sospende anche il pagamento della sosta sulle aeree delimitate dalle strisce blu.