LA LETTERA al sindaco. Ordinanza: "Non si interviene così: chi ha sbagliato paghi ma senza penalizzare noi commercianti"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera-riflessione dei titolari della Birroteca di Corso Cavour a riguardo dell'ordinanza comunale anti-assembramenti dopo la notte brava (con tanto di risse) avvenuta in centro storico venerdì scorso. I proprietari del locale, rispettosi delle regole, dopo due mesi di chiusura, ora temono un'ulteriori crisi nella crisi post-pandemica. E hanno voluto in questa maniera far valere le proprie ragioni, uguali a quelle di altri titolari di locali, dopo l'ordinanza che prevede chiusure anticipate dei locali (solo in centro e a Fontivegge) nei fine settimana. Buona Lettura

***************************

di Silvia Maccaroni e Dario Catania

In genere non scrivo, ma oggi non riesco a trattenermi. E' troppa la rabbia e la delusione per quello che è successo ieri. L'ordinanza emessa ieri è un insulto a chi, come me, ha un'attività di somministrazione in centro. Chi ci è venuto a salutare dopo la riapertura sa quanto noi siamo stati attenti ad applicare le regole, ben consci che dopo aver avuto la saracinesca abbassata per 60 giorni, bisognasse tutelare noi stessi, i nostri clienti e la nostra attività. E come siamo stati ripagati? Chiusura obbligatoria alle 21 nei fine settimana! che per una birreria equivale alla perdita del 70% dell'incasso di tutta la settimana. Abbiamo visto tutti le immagini vergognose di venerdì sera in piazza Danti ed in piazza Cavallotti, e mi aspettavo che il Comune di Perugia intervenisse in qualche modo. Ma non così. Non punendo tutte le attività di somministrazione, gli artigiani di tutto il centro storico!

Non si gestisce così una città, se qualcuno ha sbagliato (e dai video si vede chiaramente che zona dell'acropoli e quali attività) va sanzionata, anche severemente. Si sapeva che il primo weekend di riapertura, con il bel tempo, sarebbero state giornate in cui bisognava controllare le vie del centro storico e l'afflusso della gente con ancora più attenzione. Ed invece nei video, tra l'altro girati a pochi metri da una postazione della polizia e da una dei vigili, si vede solo la città ostaggio di giovani teppisti, di ragazzini e nemmeno una pattuglia o un controllo. Ripeto, non è imponendo un coprifuoco alle attività che si gestisce una città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Caro Sindaco, Andrea Romizi, le attività che ha chiuso ieri sono fatte di persone, di famiglie, che tentano di uscire da questa crisi, che tentano di portare a casa uno stipendio e Lei così sta tagliando le gambe a noi e all'economia di questa città. Città che non è la mia, nè quella del mio compagno, ma che sentiamo nostra e abbiamo scelto per investirci il nostro futuro. Ma non così. La invita a venire da noi, Le offro una birra, per vedere che faccia hanno le persone di cui decide il futuro con un ordinanza.